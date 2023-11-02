Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал участников антиизраильских беспорядков в Махачкале.

Комментарий событиям в аэропорту Махачкалы он дал на конференции.

"Каким образом на фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно. У меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет? Над нами же весь мир смеется, благодаря вот этим проходимцам", - заявил Сергей Меликов.

Он имел в виду кадры погрома, на которых один из протестующих заглядывает в турбину самолета.

Между тем Израильский боец ММА Хаим Гозали назвал "крысами" дагестанских борцов и написал их имена на снаряде которым ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. Гозали написал на снаряде имена Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада со словами: "От меня крысам, которые поддерживают террористов".

Видимо, это связано с появившейся ранее информацией о том, что очагами распространения радикального ислама и антисемитизма в Дагестане стали как раз бойцовские клубы ММА.

Как мы писали, суд в Дагестане наказал первых семерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Им дали административные аресты на срок от 3 до 10 суток.

Тем временем МИД РФ обвинил Украину в спланированной провокации беспорядков в Махачкале.