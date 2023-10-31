Суд в Дагестане вынес первые приговоры задержанным участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники в суде.

Обвиняемые приговорены к административным арестам на срок от 3 до 10 суток.

Ранее МВД Дагестана открыло уголовное дело о массовых беспорядках и предупрдило, что сможет вычислить всех участников антиизраильской акции в Махачкале по камерам видеонаблюдения. Согласно последним данным, были задержаны более 80-ти человек.

Ранее в Махачкале прошли обыски по месту жительства участников антиизраильских беспорядков. После этого РФ обвинило Украину в провокации беспорядков.

"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется с территории Украины предателями, бандеровцами", — заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Мы также сообщали, что в столице Дагестана во время массовых антиизраильских беспорядков были задержаны 60 человек, есть пострадавшие.

"Насилие было спровоцировано слухами о том, что беженцев из Израиля переселяют в регион с мусульманским большинством", — пишет издание FT.