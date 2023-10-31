Очагами распространения радикального ислама в Дагестане стали бойцовские клубы.

Об этом написал в своем телеграм-канале известный российский военный публицист Евгений Норин.

"Подпольные мечети, где вербуют радикалов, это по-прежнему проблема, но появилась точка сборки для экстремистов, которой ранее не было — вроде клубов ММА", - рассказал Норин.

Он предложил внедрять в эту среду агентов.

"Ключевая задача не просто пересажать всех участников вчерашних беспорядков, а вернуть часть из них в родные качалочки уже готовыми за страх или деньги работать на государство", - считает Норин.

Интересно, что несколько дагестанских борцов уже вступились за погромщиков и просят их строго не наказывать.

"Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает. И пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жест добра, что и вы идете навстречу и амнистию даете. И если повторится, накажите более строго", - написал в соцсети борец Махмуд Магомедов.

В то же время владелец российского Forbes дагестанец Магомед Мусаев резко осудил погром в аэропорту Махачкалы и назвал его позором.

"Людей, которые со своими семьями спасаются от безумия войны — совершенно неважно, какой они национальности — вместо того, чтобы предложить им кров и еду, начали подвергать издевательствам и унижению человеческого достоинства. Это бросает страшную тень на совершенно другую суть и ткань, из которых состоит настоящий Дагестан. Нам теперь предстоит очень-очень долго отмываться от произошедшего", — считает Мусаев.

Напомним, вечером 29 октября в Дагестане вспыхнули массовые беспорядки в аэропорту после прибытия рейса из Израиля.

Министерство иностранных дел РФ обвинило Украину в спланированной провокации антиизраильских беспорядков в аэропорту Махачкалы.