В субботу, 16 сентября, в немецком Штутгарте вспыхнули беспорядки между выходцами из Эритреи - противниками и сторонниками правительства этой страны.

Видео столкновений публикуют Telegram-каналы.

В городе проходил фестиваль эритрейской культуры, организованный проправительственной ассоциацией Эритреи. Еще за несколько часов до его начала недалеко от места проведения собралась толпа из сотен оппозиционно настроенных выходцев из Эритреи, которые называют такие фестивали "пропагандой авторитарного режима".

Противники правительства начали нападать на участников мероприятия и полицейских, используя деревянные палки с гвоздями, металлические пруты, бутылки и камни.

Изначально безопасность поддерживали более 300 стражей порядка, но после начала стычек пришлось задействовать дополнительные силы экстренных служб.

Вечером после окончания фестиваля столкновения возобновились, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

В беспорядках пострадали 26 сотрудников полиции. Были задержаны 228 человек, большинство из которых - граждане Эритреи. Однако в итоге 227 из них отпустили.

Ранее мы писали, что в прошлом году в ЮАР начались беспорядки из-за роста цен на энергоресурсы и падения уровня жизни.

А в конце июля в Батуми прошли протесты у круизного лайнера с российскими туристами.