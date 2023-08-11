В американском штате Алабама на причале в городе Монтгомери произошла драка между белыми и афроамериканцами. Побоище было снято очевидцами, его показали по американским телеканалам.

Соответствующие кадры опубликованы в соцсети X (ранее Twitter).

Драка началась, когда член экипажа городского речного судна попытался переместить понтонный катер, который мешал ему пришвартоваться в парке Риверфронт. Перебранка белых пассажиров катера с афроамериканскими работниками доков быстро переросла в целый ряд столкновений.

Видео, которое стало вирусным, демонстрирует, что драка имела расовый характер.

Задержаны несколько человек. К расследованию подключилось ФБР.

Ранее мы рассказывали, что победительницу конкурса красоты "Мисс Шотландия - 2022" Люсию Софию Томсон обвинили в расизме из-за того, что она устроила драку с охранником на стадионе во время соревнований по регби. Сообщалось, что девушка даже укусила охранника.

Также "Страна" писала, как в центре Майами-Бич отдыхающая во время весенних каникул толпа устроила погромы со стрельбой, в результате которой два человека погибли. Люди крушили кафе, дрались и прыгали на машинах.