Победительницу конкурса красоты "Мисс Шотландия — 2022" Люсию Софию Томсон обвинили в расизме из-за того, что она устроила драку с охранником на стадионе во время соревнований по регби.

Об этом сообщает Daily Mail.

Драка между девушкой и охранником произошла 17 июня на стадионе в Эдинбурге, где проходили соревнования по регби. Очевидцы, которые успели снять инцидент на видео, утверждают, что Томсон пришла пьяной, напала на охранника и публично оскорбила его из-за расовой принадлежности. Некоторые свидетели утверждают, что девушка даже укусила пострадавшего.

После того, как ролик с дракой оказалось в сети, Томсон столкнулась с волной осуждения. Пользователи обвинили девушку в расизме, в итоге она закрыла доступ к личной странице в Instagram.

Волна критики также обрушилась на Шотландскую ассоциацию моды, которой владеет Томсон. Хотя компания попыталась сгладить ситуацию, заявив, что относится к вопросу исключительно серьезно, многие члены предпочли дистанцироваться от нее.

В ситуации разбирается полиция.

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