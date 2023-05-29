Во Львове произошла массовая драка между местными и переселенцами из Харькова. Конфликт произошел вечером 27 мая в Железнодорожном районе, в микрорайоне Левандовка.

Как сообщал львовский сайт "Варта", харьковчане якобы спровоцировали конфликт, когда на восклицание "Слава Украине!" грубо ответили: "Идите на х.й со своей Украиной!"

После этого и началась массовая драка, участники которой с обеих сторон пострадали.

Источник во львовской полиции рассказал "Стране", что в результате драки, харьковчанин и львовянин получили серьезное ранение головы - они госпитализированы в медицинское учреждение. На место приехала полиция.

"Там трудно сказать, кто кого спровоцировал. На Левандовке живет много переселенцев, в том числе и из Харькова. Это один из самых дешевых в городе районов для съема жилья, но и самый криминальный. Тут всегда драки, пьяные гулянки. Это о нем Кричевский поет: "Левандовка – жизнь моя воровка". "Левандовские" дерутся даже с львовянами из других районов. А в тот вечер компании местных молодых людей 20-30 лет не понравилось, что приезжие, тоже такого же возраста, разговаривают на русском языке. И они стали требовать перейти на украинский, ответить на патриотический лозунг. А так как все были хорошо поддаты, то кто-то послал львовян на три буквы. Ну и понеслось – подрались обе группы", - рассказал источник.

Ранее мы писали, что житель Львова возмутился, что на улице города слушали песни Лепса в авто с днепропетровскими номерами и обратился в патрульную полицию.

Также мы сообщали, что в начале апреля в спа-отеле Буковеля произошел языковой конфликт между военным на реабилитации и отдыхающими.