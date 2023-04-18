В распоряжении "Страны" оказалось видео, где видна драка двух людей, в следствии которой один из участников падает на землю после удара.

Как выяснилось, конфликт на видео произошел между народным депутатом Верховной Рады от группы "За будущее" Игорем Молотком и мэром Ахтырки Павлом Кузьменко.

Об этом "Стране" сообщил мэр Ахтырки. По его словам, инцидент произошел год назад на одном из блокпостов.

По версии мэра, нардеп, нарушая очередь, поехал через блокпост, а когда Кузьменко сделал ему замечание, тот ударил его.

"На то время военная колонна стояла на переправе, а Молоток с охраной на двух джипах с автоматами нарушил очередь. Война не война, а у нас блатные депутаты Рады считают, что они самые главные. Я ему сделал замечание, народный не народный, но в первую очередь, там на переправе стояла военная колона. Есть два видео, в одном я спрашиваю, как он обогнал колону военных. Он абсолютно подло меня ударил, что-то мне показывал, а пока я повернул голову — он меня ударил и все", — говорит мэр Ахтырки.

Спустя год в расследовании так и не поставлена точка. Кузьменко сообщил, что сейчас видео инцидента отправили на дополнительную экспертизу.

"Сказали, мол, нельзя по тем видео, которые были предоставлены, определить, что это я и Молоток. Поэтому отправили на повторную экспертизу", — говорит Кузьменко.

Ранее мы писали, что в Днепре произошла массовая драка со стрельбой.

Также сообщалось, что в горсовете Ровно во время обсуждения вопроса денег для теробороны подрались депутаты и местные жители.