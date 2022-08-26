Российские телеграм-каналы публикуют видео драки возле московского гей-клуба.

Известно, что там геи подрались с трансвеститами.

Все участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.

Судя по видео, все участники, имея небольшую массу, не наносили слишком серьезных ударов оппонентам, поэтому падая, тут же подымались и снова вступали в бой.

После драки Telegram-канал Shot связался с одним из пострадавших и узнал детали произошедшего:

"Один говорит: "Что за швабры?" А я очень была пьяная. Поворачиваюсь и спрашиваю типа: "Что ты сказал?" Он говорит: "Заткнись, мужик". Я такая: "Ах ты, ***!", - говорит участница боя.

Ранее мы писали, 25 мая около отеля "Бристоль" в центре Вены произошла драка с участием мужчин из Украины. Как сообщали австрийские СМИ, группа мужчин на элитных внедорожниках марок "BMW X5" и "Toyota Land Cruiser" с украинскими номерами избили двух местных таксистов. Как заявил мэр Днепра Борис Филатов, зачинщиками драки в центре Вены являются охранники мошеннических колл-центров из Днепра, занимающихся вымогательством денег по телефону.