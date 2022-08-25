25 мая около отеля "Бристоль" в центре Вены произошла драка с участием мужчин из Украины. Как сообщали австрийские СМИ, группа мужчин на элитных внедорожниках марок "BMW X5" и "Toyota Land Cruiser" с украинскими номерами избили двух местных таксистов.

В сюжете журналиста австрийского телеканала ORF Кристиана Вершютца появились новые подробности этой истории.

Как заявил в сюжете мэр Днепра Борис Филатов, зачинщиками драки в центре Вены являются охранники мошеннических колл-центров из Днепра, занимающихся вымогательством денег по телефону.

Структуру этих колл-центров Филатов связывает с криминальным авторитетом из Днепра по кличке Нарик - Александром Петровским, и его "правой рукой" Эмилем Арутюняном, который сейчас находится в Вене.

По словам Филатова, Нарик и Арутюнян, как и "охранники" его т.н. колл-центров, скорее всего, пересекли границу незаконно, так как выехали из Украины уже после начала войны с Россией, хоть и являются военнообязанными.

Борис Филатов обратился к депутату муниципального совета Вены Доминику Неппу и передал ему данные о связанных с Нариком мужчинах, которые устроили драку около отеля "Бристоль". В свою очередь, Непп передал эту информацию в органы правосудия и уголовную полицию. Филатов настаивает на необходимости ареста зачинщиков драки и их депортации в Украину.

Ранее "Страна" писала, что украинцы в Вене избили таксистов, получив замечание за неправильную парковку.

Австрийская полиция сообщила, что зачинщиком был пострадавший.

Также "Страна" писала, как в Вене украинец в одних трусах напал на полицейских.