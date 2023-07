В ночь на 31 июля в порту грузинского Батуми собрались протестующие против прибытия круизного лайнера "Астория Гранде". На его борту находятся более 800 туристов, в основном из России.

Об этом сообщают грузинские медиа.

Полиции пришлось усилить охрану в порту и выставить металлические заграждения у набережной. Протестующие устроили стычки с полицейскими. Пресса сообщила о нескольких задержанных, в том числе гражданке Украины.

Оппозиционные активисты заблокировали выход пассажиров с корабля на пирс, а также не пропустили в порт автобус, который приехал забрать туристов. Автобус закидали бутылками и яйцами.

Круизный лайнер "Астория Гранде" больше не будет заходить в Батуми.

27 июля в Батуми уже проходила аналогичная акция протеста. Тогда лайнер "Астория Гранде" первый раз зашел в порт. Местные жители выстроились около корабля с плакатами "Россия - оккупант" и "Go back to your fucking country". В результате лайнер покинул Батуми раньше запланированного срока.

Ранее в марте в Грузии начались протесты из-за того, что парламент принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который раскритиковали ЕС и посольство США в Тбилиси.

А в мае там протестовали против приземления первого после большого перерыва прямого авиарейса из России.