Чехия будет платить украинским беженцам деньги за возвращение домой.

Соответствующие изменения в закон подписал президент Чехии Петр Павел, о чем сообщается на официальном сайте главы государства.

Внесенная в закон поправка предусматривает продление временной защиты для граждан Украины в Чехии до марта 2025 года и одновременно устанавливает предоставление денежной помощи украинцам с временной защитой, которые решат вернуться домой. Размер выплаты еще предстоит определить чешскому правительству.

Беженцы смогут получить такую выплату только один раз и не позднее, чем за три месяца до окончания права на пребывание в Чехии по линии временной защиты, то есть до конца 2024 года.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день подобные выплаты уже предлагают Ирландия, Швейцария и Норвегия. Так, Норвегия будет выплачивать 1,5 тысячи евро украинцам, которые хотят вернуться домой. Для ее получения необходимо подать уведомление о выезде из Норвегии.

При этом в случае выезда и получения выплаты человек может потерять статус беженца. А если вернется в Норвегию, должен будет выплатить всю или часть денежной поддержки.

Ранее подобную норму ввела Швейцария, которая готова платить украинским беженцам до 4400 долларов за возвращение домой.