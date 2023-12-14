Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении своей учетной ставки на 1% годовых — с 16% до 15%.

Об этом заявил председатель НБУ Андрей Пышный на брифинге.

Отметив, что это согласовывается со снижением инфляции и инфляционных ожиданий. В ноябре индекс годовой инфляции уменьшился быстрее, чем ожидалось, и составил 5,1%.

"Замедлению инфляции способствовало как расширение предложения продуктов питания по новому урожаю, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны", - сообщил Пышный.

Согласно оценкам НБУ, уровень инфляции в декабре будет оставаться на текущем уровне. Однако существуют риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и истощения эффектов от больших урожаев, в частности, овощей, отметил он.

"Высокий уровень неопределенности относительно продолжительности и интенсивности полномасштабной войны сохраняется. По-прежнему НБУ предполагает, что ощутимое снижение рисков безопасности произойдет не ранее 2025 года. В случае более длительного периода активных боевых действий ожидаются дополнительные потери экономики и более существенное инфляционное давление", - добавил он.

Ранее сообщали, что официальный курс гривны впервые в истории подняли выше 37 грн/$. Это максимальная официальная девальвация от НБУ, хотя раньше межбанк и поднимался выше. Снижение безналичной гривны происходило почти каждый день с начала декабря, но сильнее всего она просела на этой неделе.