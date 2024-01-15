Ожидается, что во вторник Еврокомиссия предложит продлить до июня 2025 года приостановку тарифов и квот на импорт украинских товаров, чтобы помочь поддержать экономику Украины на плаву. Но премьер-министр Польши Дональд Туск сохраняет протекционистскую позицию предыдущего правительства и намерен выступить против предложения ЕК.

Об этом сообщило британское издание Financial Times.

Позиция Польши не повлияет на результат голосования Еврокомиссии, поскольку решение принимается большинством голосов.

Польский премьер пытается найти сложный баланс между его проевропейской повесткой и интересами польских фермеров и перевозчиков, которые хотят сохранить запрет на импорт и с ноября блокируют пограничные переходы страны с Украиной, чтобы заставить правительство выполнить их требования.

Туск в ближайшие дни посетит Киев в попытке ослабить напряженность, вызванную блокадой границы, и достичь компромисса по запрету на импорт украинского зерна, который предыдущее правительство ввело прошлой весной.

Он призвал Украину помочь разрядить напряженность в отношениях с польскими фермерами и водителями грузовиков, а не требовать от Польши отмены запрета на импорт.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что правительство не согласно на возобновление Евросоюзом преференциальных торговых условий для Украины, потому что это представляет угрозу для польских фермеров.

"Интересы польских фермеров, наша продовольственная безопасность и прибыльное производство являются приоритетом", — сказал Колодзейчак.

По словам официальных лиц, Туск стремится к заключению с Украиной сделки о системе лицензирования экспорта, аналогичной той, что была согласована с Румынией и Болгарией и ограничила поток украинской сельхозпродукции в их страны.

На днях мы писали, что Словакия сохранит запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины.

Также мы сообщали, что шесть фермерских профсоюзов призывают ЕС ограничить импорт украинской продукции вплоть до её полного запрета - "чтобы не ставить под угрозу выживание европейских производителей".