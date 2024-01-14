Румынские фермеры прекратили блокировку границы с Украиной в районе КПП "Порубное".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своём телеграм-канале.

"Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке", - сообщают пограничники.

Между тем, как выяснилось, границу с Украиной сегодня блокировали не только румынские фермеры, но и перевозчики.

Они разблокировали КПП, получив от правительства ряд письменных уступок.

Уступки включают в себя, в частности, создание отдельных полос на границе и в порту Констанца для грузовиков из стран-членов ЕС. Грузовики из-за пределов Евросоюза будут проходить отдельным потоком, что должно сократить время ожидания на границе для румынских дальнобойщиков.

Сейчас водители румынских грузовиков подолгу стоят на КПП из-за фур на украинских номерах, пишут румынские СМИ.

Также, согласно гарантиям властей, ужесточаются правила весового контроля и вводятся некоторые другие нормы по внутренним перевозкам зерна по территории Румынии.

Власти Румынии подписали уступки фермерам и перевозчикам для разблокировки границы с Украиной

Ранее появилось видео, где румынские фермеры заблокировали движение фур на границе с Украиной.

"На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях", - прокомментировала ситуацию украинская служба пограничного контроля.

Также мы писали, что польские перевозчики анонсировали новую блокировку границы с Украиной.