Словакия сохранит запрет на импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины, включая сахар.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на брифинге.

"Мы будем защищать словацких производителей сахара, прежде всего сохраняя запрет на импорт из Украины. Защита национального рынка соответствует государственным интересам", - сказал Фицо.

Напомним, в Словакии с конца прошлого года запрещен ввоз 14 видов сельхозпродукции из Украины. Помимо пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, импорт которых был запрещен еще в сентябре, новый запрет распространен на мед, сахар, солод, соевые бобы, пшеничную муку, тростниковый и свекловичный сахар.

Тем временем европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, если не будут введены ограничения на ввоз в Евросоюз продукции украинского агропромышленного комплекса. Войцеховский требует, чтобы новый регламент ввел количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара из Украины.

Также на днях польский министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский заявил, что новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском сохранит запрет на ввоз в страну украинского зерна.