Польские перевозчики могут снова заблокировать границу.

Об этом заявил организатор блокады Рафал Меклер в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, граница будет перекрыта в пункте пропуска "Медика-Шегини". Начнется забастовка 15 января в 9:00 и продлится до 15 марта.

В документе, опубликованном Меклером, говорится, что акция внедряется для привлечения внимания правительства к сложному положению компаний и их работников в транспортной сфере.

Митингующие требуют введения отдельной очереди для пустых украинских грузовиков в системе "е-Шлях", установления лимита разрешений ЕКМТ на грузовики весом более семи тонн и введения запрета на регистрацию и изъятие уже существующих лицензий у транспортных компаний с капиталом за пределами Евросоюза.

Ранее мы писали, что новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступил "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Также сообщалось, что Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы. Заявлялось, что изменения в текущем соглашении о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются.