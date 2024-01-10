Новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступил "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Об этом он написал в письме еврокомиссару по вопросам торговли, передает RMF FM.

Секерский заявляет, что полная либерализация торговли с Украиной, введенная ЕС после вторжения РФ, имела "противоположный эффект", создав проблемы с чрезмерным импортом зерновых, сахара, мяса птицы, яиц, мягких фруктов (особенно замороженной малины), яблочного концентрата.

Некоторые из этих продуктов министр предлагает изъять из-под действия правил свободной торговли с установлением усиленных защитных положений. А с Украиной начать переговоры "о постепенной взаимной либерализации, которая будет сопровождаться постепенной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству ЕС".

При этом Секерский объявил о возвращении Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС, откуда предыдущее правительство вышло в знак протеста против того, что ЕК не продлила эмбарго ЕС на украинское зерно.

Брюссель сейчас работает над регламентом, который продолжит либерализацию торговли с Украиной до июня 2025 года.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству потребовал ограничить ввоз в ЕС мяса птицы и сахара из Украины.