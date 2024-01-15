Румынские фермеры вновь заблокировали движение украинских фур через два пункта пропуска: "Сирет" и "Викову-де-Сус".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сегодня от представителей Пограничной полиции Румынии украинские пограничники получили информацию о возобновлении около 12:00 блокировки движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Блокируют границу фермеры.

Частичная блокировка движения для грузовиков в направлении пунктов пропуска "Сирет-Порубное" также происходила 13 и 14 января. Она начиналась днем и завершалась вечером.

Также от пограничной полиции Румынии получена информация о начале блокировки движения грузовых автомобилей на направлении румынского пункта пропуска "Виковую-де-Сус" напротив украинского – "Красноильск".

Остальные виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и на выезд из Украины.

Ранее мы писали о том, что на выходных румынские фермеры и перевозчики разблокировали границу с Украиной под письменные гарантии властей об уступках.

Также мы писали о том, что появилось видео, как румынские фермеры заблокировали движение фур на границе с Украиной.

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