Утром 22 января в Киев с визитом прибыл новый премьер-министр Польши Дональд Туск.

Об этом сообщает канцелярия польского премьера в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что у Туска запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Стороны обсудят проблему эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции и блокирование границы польскими перевозчиками.

Ранее сообщалось, что новое правительство Польши намерено продлевать эмбарго на импорт украинского зерна.

Кроме того, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против продления льготного режима торговли для Украины. Он призвал Украину помочь разрядить напряженность в отношениях с польскими фермерами и водителями грузовиков, а не требовать от Польши отмены запрета на импорт.

Также мы писали, что польские фермеры анонсировали перекрытие дорог по всей стране в знак протеста против импорта зерна из Украины и политики Евросоюза. Акция состоится 24 января с 12:00 до 14:00. Фермеры обещают вывести на дороги тысячи тракторов. Возможна и новая блокада границы с Украиной.