Польские фермеры анонсировали перекрытие дорог по всей стране в знак протеста против импорта зерна из Украины и политики Евросоюза.

Об этом сообщают местные СМИ.

Акция состоится 24 января с 12:00 до 14:00. Фермеры обещают вывести на дороги тысячи тракторов.

Возможна и новая блокада границы с Украиной.

"Мы видим снижение цен на молоко и снижение рентабельности. Мы боремся за то, чтобы семейные фермы вообще могли функционировать. Мы не можем конкурировать с Украиной, поэтому ожидаем, среди прочего, введенеия квот, существовавших до войны. Украинское зерно должно идти туда, где ему место, – на азиатский или африканский рынок, а не в Европу", - заявляют организаторы.

Ранее новое правительство Польши объявило, что намерено продлить эмбарго на импорт украинского зерна.

Также мы писали о том, что шесть фермерских профсоюзов призвали Евросоюз ограничить импорт агропродукции из Украины. В частности, предлагается усилить контроль над сухопутными и речными маршрутами украинского экспорта через ЕС в третьи страны (то есть обеспечить вывоз продукции за пределы Евросоюза).

Кроме того, сообщалось, что за месяц блокады границы поляками Украина потеряла на экспорте и импорте 860 миллионов долларов.