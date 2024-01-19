Польша продлила действие механизма временной защиты для украинцев.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте польского правительства.

Срок действия сертификатов временной защиты, выданных после начала войны, продлевается автоматически.

Это значит, что лицам, получившим от Управления по делам иностранцев свидетельство о временной защите, не нужно обращаться за новым сертификатом. Иностранцы могут продолжать использовать их в качестве документов на жительство, подтверждающих их легальный статус.

"Иностранцы, не подпадающие под действие закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории, но относящиеся к категории перемещенных лиц, перечисленных в соответствующем решении Совета ЕС, могут воспользоваться временной защитой на территории Польши", – напомнили в правительстве страны.

Напомним, ранее Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. В рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.

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