Если Конгресс не выделит Украине дополнительную помощь, "Россия может выиграть войну за считанные недели - в лучшем случае месяцы".

Об этом, по данным телеканала NBC News, заявили представители Белого дома на встрече с лидерами Конгресса, которая прошла в среду.

Там присутствовали советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор разведки Аврил Хейнс. По их словам, "Украина исчерпает определенные возможности противовоздушной обороны и артиллерии в ближайшие недели". Были названы диапазоны дат, в которые Киев лишится других видов оружия.

По данным источника телеканала, чиновники Белого дома "все больше встревожены перспективой того, что Байден не сможет выполнить свое обещание быть рядом с Киевом столько, сколько потребуется".

Также представители Белого дома заявили конгрессменам, что отсутствие помощи Украине "может побудить другие страны, которые полагаются на США, включая Японию и Южную Корею, переосмыслить свои альянсы".

"Двухпартийная группа лидеров Конгресса на встрече согласилась, что предоставление помощи Украине является приоритетом национальной безопасности, но признала, что существуют разногласия относительно того, как действовать законодательно", - говорится в статье.

Напомним, что республиканцы Палаты представителей требуют от Байдена пойти на несвойственные его курсу шаги по укреплению границы и снижению миграции. Белый дом согласен лишь на часть этих условий.