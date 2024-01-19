Проблемы президента Соединенных Штатов Джо Байдена с иммиграцией в США влияют на политику и в отношении Украины.

Об этом пишет газета The New York Times.

В публикации говорится, что растущее число людей, пересекающих американо-мексиканскую границу, является постоянным политическим вопросом, влияющим на рейтинги одобрения Байдена и подвергающим его критике.

Теперь этот кризис ставит под угрозу поддержку США в противостоянии в Украине. Республиканцы во главе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном увязывают принятие закона о помощи Украине с новыми ограничениями на американо-мексиканской границе.

Тупиковая ситуация с украинской помощью показывает то, как иммиграционные дебаты выходят за пределы границы и влияют на внешнюю политику Байдена. Ситуация вызывает опасения относительно последствий как для Украины, так и для глобального лидерства США, пишет NYT.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом пошел на уступки республиканцам по вопросам иммиграционной политики, чтобы они приняли финансирование военной помощи для Украины и Израиля.

Однако, как мы уже сообщали, спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает предложенный компромисс недостаточным.

Перед этим Байден говорил с законодателями о стратегических последствиях бездействия Конгресса для Украины, США и мира. Он дал понять: продолжающаяся бездействие ставит под угрозу национальную "безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира".