Мобилизация осужденных может стать одним из инструментов пополнения ВСУ. Но это должна быть добровольная мобилизация и должны быть командиры, которые согласятся рекрутировать осужденных.

Об этом заявил замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев в комментарии "РБК-Украина".

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация. Во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно должны рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", – сказал он.

И добавил, что лично знает командиров на местах, которые готовы брать осужденных в свои подразделения. А также есть осужденные, готовые воевать.

Отметим, что в РФ на фронт осужденных отправляют ещё с 2022 года. Раньше они могли за полгода войны получить помилование, но сейчас, по данным СМИ, их оставляют служить до окончания войны.

Из завербованных осужденных в РФ создают отряды "Шторм Z", которые идут в атаку в первых рядах.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.