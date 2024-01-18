Минюст хочет разрешить осужденным воевать, для этого нарабатывают изменения в законы.

Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая в эфире Украинского Радио.

"Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам (ВСУ)", - заявила замминистра.

По словам Высоцкой, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и тех, которые были осуждены ранее и уже отбыли наказание.

"Они живут среди нас, так же боятся, так же переживают и так же могут быть полезными, но, к сожалению, они сняты с воинского учета и никоим образом не могут помочь армии", - пояснила она.

По словам Высоцкой, по состоянию на сегодняшний день ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

"Первая преграда - законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся", - пояснила замминистра.

"Если мы сегодня ведем дискуссии в комитетах, то я думаю, что январь-февраль - это время, когда будут приняты новые правила мобилизации", - заявила Высоцкая.

Однако она предупредила, что нет гарантий, что вопрос с осужденными решится в сразу, потому что эта дискуссия, по ее словам, не может останавливать другие важные изменения.

"Возможно сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например, в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем, или были осуждены за отдельные преступления", - добавила она.

Ранее мы писали о том, что Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту о мобилизации Рада передала правительству.

А также, что из законопроекта о мобилизации могут убрать норму о демобилизации после 36 месяцев службы.