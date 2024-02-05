Верховная Рада Украины "с высокой долей вероятности" рассмотрит законопроект о мобилизации в первом чтении уже на этой неделе.

Об этом заявил замглавы парламента Александр Корниенко во время брифинга.

В ближайшее время состоится заседание Согласительного совета, где все фракции смогут озвучить своё отношение к текущей редакции документа.

Корниенко говорит, что в законопроекте есть "несколько" пунктов, которые "вызывают дискуссии". В частности, он упомянул "электронные повестки", отсрочку для людей с инвалидностью и аспирантов.

Он уверен, что правок ко второму чтению "будет много".

Ответить на вопрос о возможных сроках принятия не смог, но сказал, что "летом будет уже поздно".

Напомним, заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев заявил, что у Верховной Рады есть вопросы к новой версии законопроекта о мобилизации. Они касаются вручения повесток через электронный кабинет.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, как хотят ужесточить мобилизацию в новом законопроекте.