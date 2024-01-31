В РФ перестали амнистировать и снимать судимость с заключенных, которые воюют в Украине. Вероятно РФ делает упор на регулярный набор по контракту как основной источник новых военных кадров.

Об этом сообщает BBC.

Теперь вместо краткосрочного контракта и помилования от Путина заключенные получают лишь условное освобождение, с ними подписывают долгосрочные контракты на военную службу и отправляют на фронт до конца войны.

Это может быть связано с тем, что краткосрочные контракты с заключенными вызвали общественные споры в России после повторных правонарушений вернувшихся, а также из-за их короткой службы в армии по сравнению с мобилизованными на неопределенный срок резервистами.

Из разговоров в чатах родственников бойцов "Шторм Z" издание делает вывод, что набор в эти спецроты фактически прекратился с августа 2023 года. А с сентября заключенных стали записывать в подразделения с новым названием — "Шторм V".

Ранее сообщалось, что в Украине гибнут более 80% бывших заключенных, воюющих в составе ЧВК "Вагнер". По словам правозащитника "полугодовую командировку", после которой им обещана амнистия, переживают только 15-20% завербованных заключенных. Большая часть из выживших получают тяжелые ранения. Общее число потерь среди военных из среды заключенных в ЧВК, по данным правозащитника, составляет более 10 тысяч человек.

Летом сообщалось, что в России амнистированный за убийство и вернувшийся с войны в Украине "вагнеровец" избил и изнасиловал девушку.