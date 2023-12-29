Во время боев в Украине погиб российский осужденный Павел Шувалов, известный как тулунский маньяк. Ему было 55 лет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Шувалов оказался участником боевых действий после того, как подписал контракт с частной военной компанией в апреле 2023 года. На фронт он прибыл 6 мая. Сначала Шувалов прошел подготовку, а потом отправился воевать под Луганск.

Там мужчина, убивший двух женщин и изнасиловавший еще 25 девушек и девочек, скончался 29 мая. По словам однополчан Шувалова, его тело забрать не удалось.

Тулунского маньяка в 2021 году приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию изнасилований и два убийства, которые он совершил в городе Тулуне, что в Иркутской области России.

По данным следствия, с 1991 по 2019 год Шувалов изнасиловал как минимум 27 женщин, двух из которых лишил жизни. Однако из-за случившегося в 2019 году тулунского наводнения, в котором пострадала часть архивных материалов, в суде удалось доказать причастность Шувалова лишь к двум изнасилованиям и стольким же убийствам.

Мы не раз писали, что в составе российской ЧВК "Вагнер" воюют криминальные элементы, которые после возвращения с войны совершают тяжкие преступления. Например, летом амнистированный за убийство и вернувшийся с войны в Украине "вагнеровец" избил и изнасиловал девушку.

В тот же период российский заключенный, получивший амнистию за участие в войне против Украины в составе "Вагнера", вернулся домой в Карелию и зарезал шестерых человек. В убийствах ему помогал его друг.