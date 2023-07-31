В 2009 году в Челябинской области мужчина по имени Владимир познакомился на вокзале с 19-летней Екатериной и похитил ее. С тех пор она прожила у него в плену и смогла сбежать только в июле.

Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, мужчина уговорил девушку поехать к нему в поселок Смолино. После прибытия на место он прямо заявил, что похитил ее, и стал угрожать Екатерине ножом. После этого Владимир запер похищенную в комнате на навесной замок, а на окна повесил решетки.

Периодически мужчина совершал насилие над своей пленницей, каждый раз угрожая убийством. В ночь на 30 июля Владимир выпил и начал вести себя особенно агрессивно, из‑за чего его мать, проживающая вместе с сыном в доме, вызвала скорую помощь (почему женщина за 14 лет не помогла Екатерине, неизвестно).

Прибывшие врачи госпитализировали мужчину в психоневрологическую больницу. Уезжая в лечебное учреждение, он забыл запереть дверь комнаты, где удерживал похищенную Екатерину. Когда она осталась в доме одна, то смогла сбежать.

В Следственный комитет обратилась сестра потерпевшей. Было заведено дело статье о похищении человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Максимальное наказание по ней составляет 12 лет тюрьмы.

Между тем российские СМИ пишут со ссылкой на источник, что Екатерина рассказала следователям об убийстве женщины, которое мужчина совершил в период с 2010 по 2011 год. В ходе проверки информация подтвердилась: в доме Владимира были найдены человеческие останки. Следком РФ возбудил еще одно дело по статье "Убийство".

В 2021 году мы сообщали, что в России вышел на волю скопинский маньяк Виктор Мохов, который 3,5 года держал в плену и насиловал двух школьниц.

А прошлым летом Мохов стал фигурантом нового уголовного дела о сокрытии убийства.