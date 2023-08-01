В России Центральный районный суд Челябинска не удовлетворил ходатайство следователя об аресте 72-летней Валентине Ческидовой, матери маньяка, которую вместе с сыном обвиняют в похищении девушки в 2009 году.

Об этом сообщают российские журналисты.

"Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения, связанной с арестом. Суд отклонил данное ходатайство. Теперь ей должна быть избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей", - сказали в суде.

После оглашения решения суда женщину отпустили на свободу. У выхода из суда ее встретила толпа журналистов. Она не удивилась такому вниманию прессы и держалась спокойно. На их вопросы о деле сына она заявила, что сама ни в чём не виновата, а похищенная сыном Екатерина жила с ними добровольно и даже убиралась в доме, готовила еду и стирала вещи.

"Она жила как королева. Королева, потому что пристроилась к моему сыну и не работала", - сказала Ческидова. И добавила, что сама бы не отказалась жить так, как Екатерина в их доме.

По словам пенсионерки, якобы женщина могла уйти из их дома в любое время, двери были открыты.

Напомним, вчера стало известно, что в 2009 году в Челябинской области мужчина по имени Владимир познакомился на вокзале с 19-летней Екатериной и похитил ее. С тех пор она прожила у него в плену и смогла сбежать только в июле.

Как сообщила жертва похищения полиции, Владимир с 2009 года принуждал её к сексу и часто бил по голове, поэтому она забыла контактные данные родственников. Когда он уходил, связывал ее, пристегивал к балке и заклеивал ей рот скотчем. Он выпускал ее из комнаты только для работы по дому. В 2010 году он убил ее подругу. Об этих преступлениях знала мать маньяка. Во дворе дома семьи были найдены человеческие останки с признаками насильственной смерти.

Владимиру и его матери предъявили обвинение в похищении человека, мужчине также инкриминируются убийство и изнасилование.