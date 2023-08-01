Появились подробности о жизни россиянина по имени Владимир из Челябинской области, который 14 лет назад похитил девушку и насиловал ее. У него были и другие жертвы, причем о них знала его мать.

Детали преступлений приводит российская пресса.

По рассказам 33-летней пленницы Екатерины, Владимир с 2009 года принуждал её к сексу и часто бил по голове, поэтому она забыла контактные данные родственников. Когда он уходил, связывал жертву, пристегивал к балке и заклеивал ее рот скотчем. Он выпускал ее из комнаты только для работы по дому.

Вместе с Екатериной он удерживал ее подругу, которую в 2010 году убил. Во время осмотра жилого помещения и придомовой территории правоохранители нашли останки нескольких человек, включая раздробленный череп со следами ржавчины. По словам экспертов, часть останков пролежала в земле около 7-10 лет. Одну из жертв Владимир убил с помощью кувалды.

Всё это время о чудовищных преступлениях знала мать Владимира, но не рассказывала — боялась, что сына положат в психоневрологическую больницу.

Сейчас маньяк именно там и находится.

В поселке Смолино Челябинской области, где живет преступник, местные жители неохотно рассказывают о семье маньяка, прося журналистов изменять имена.

Так, сосед Дмитрий (имя изменено) рассказал СМИ, что бывал в гостях у матери похитителя и ни разу не видел ее сына и его пленницу. А женщина просила не шуметь и говорила, что "молодые спят".

"У его мамы моя мама заказывала очки для зрения. Когда приезжали за очками, заранее с ней созванивались, мол что она приедет, так как она очень занятая. Она утром уезжала на разные тусовки. Были дома у них — удивила грязь, не прибрано. Стояла старая панцирная кровать. Моя мать проходила в другую комнату, я сидел при входе. Шторы задернуты, ковер не подметенный, грязь на полу. Мать его приносила очки на дом к нам, сидела чай пила, много беседовала про жизнь и как она работала челноком в 1990-е. С виду очень интересная женщина, ее интересно послушать. Умеет, как говорится, садиться на уши. Мне показалось, что она болтушка. Очки она не делает — скупала у китайцев и по дешевке по поселку продавала, их хватало буквально на 3-4 месяца. Говорят, она раньше работала в дурке, кем – не знаю", — сказал селянин.

Дмитрий уточнил, что сын женщины не выходил из дома даже в магазин. А его мать рассказывала, что сын нигде не работал и уже был судим.

"Сколько тут живу, сына ее не видел ни разу, да и все были удивлены, что, оказывается, у нее есть сын. Он не выходил ни в магазин, никуда. Знаю со слов матери, что сын нигде не работает и вообще странный тип. Он мотал срок. Даже когда мы приходили в дом, была тишина. Мать ссылалась на то, что молодые спят. Просила сильно не шуметь. Мою маму, когда узнала про все это, затрясло, поднялось давление. Говорит, что за новыми очками ходила к ним даже одна. Подумали, что если бы мы что-то услышали в их доме, могли бы и не выйти. Ужас, в общем", — резюмировал Дмитрий.

Телеграм-каналы публикуют фото маньяка и его выжившей жертвы Екатерины.

Вчера мы рассказывали, что по данным следствия, маньяк уговорил Екатерину поехать к нему в поселок Смолино. А после прибытия на место прямо заявил, что похитил ее, и стал угрожать Екатерине ножом. У него в плену она провела 14 лет.

А в 2021 году мы сообщали, что в России вышел на волю скопинский маньяк Виктор Мохов, который 3,5 года держал в плену и насиловал двух школьниц.