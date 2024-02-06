Заместитель главы парламентского комитета по нацбезопасности Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК дискредитировал идею мобилизации".

Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", – сказал нардеп.

Он напомнил, что даже президент Украина Владимир Зеленский говорил, что военнообязанных нельзя "отлавливать" на улице.

Альтернативой уличной мобилизации может стать внедрение электронной повестки, но Верховная Рада может предложить и другие варианты, отметил глава оборонного комитета Завитневич.

"Расчеты показывают, что другие варианты вручения повесток не позволяют опережать врага во времени реагирования, а значит, создают предпосылки того, чтобы враг получал контроль над ситуацией с соответствующими последствиями. Но я не исключаю, что при обсуждении этого вопроса на Комитете или в Верховной Раде могут быть представлены другие эффективные варианты вручения повесток", – сказал Завитневич.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, как хотят ужесточить мобилизацию в новом законопроекте.