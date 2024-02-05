Комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации "несущим коррупционные риски" - нардеп
Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации "несущим коррупционные риски".
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
"Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски", - написал он.
Напомним, замглавы парламента Александр Корниенко признал, что у депутатов есть множество вопросов к текущей редакции законопроекта. В частности, он упомянул "электронные повестки", отсрочку для людей с инвалидностью и аспирантов.
Также он сообщил, что "с высокой долей вероятности" Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в первом чтении уже на этой неделе.
Мы подробно рассказывали в отдельном материале, как хотят ужесточить мобилизацию в новом законопроекте.
Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.