Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации "несущим коррупционные риски".

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

"Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски", - написал он.

Напомним, замглавы парламента Александр Корниенко признал, что у депутатов есть множество вопросов к текущей редакции законопроекта. В частности, он упомянул "электронные повестки", отсрочку для людей с инвалидностью и аспирантов.

Также он сообщил, что "с высокой долей вероятности" Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в первом чтении уже на этой неделе.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, как хотят ужесточить мобилизацию в новом законопроекте.

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