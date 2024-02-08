Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал три положения законопроекта об ужесточении мобилизации, над изменением которых ко второму чтению уже начали работать депутаты.

Соответствующий пост Арахамия опубликовал в своем телеграм-канале.

"1. Относительно людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставим все в редакции действующего законодательства.

2. Пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения еще нет, будем искать компромисс.

3. Точно неприемлемы нормы о блокировании личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", - заявил глава фракции "Слуги народа".

В то же время Арахамия не упомянул норму об электронных повестках. Однако он написал, что в межфракционной рабочей группе обсуждают и "другие пункты законопроекта".

"Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", - сообщил Арахамия.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении мобилизации. Документ презентовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

После принятия законопроекта о мобилизации в первом чтении до его вступления в силу может пройти около двух месяцев.

Мы подробно рассказывали, как в Украине хотят ужесточить мобилизацию и публиковали ключевые нормы законопроекта.