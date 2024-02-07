Появилась в свободном доступе стенограмма обсуждения законопроекта об ужесточении мобилизации, который сегодня был принят в первом чтении. Обсуждение, судя по стенограмме, было коротким - менее получаса, стартовав в 12:57. А проголосовали за документ уже в 13:23.

Стенограмма опубликована на сайте Верховной Рады.

Приводим цитаты из выступлений участников обсуждения.

Рустем Умеров, министр обороны

"Войску нужны воины. В то же время те, кто стали в ряды в первые дни полномасштабного вторжения, должны получить право на отдых. Этот законопроект предлагает прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных".

Георгий Мазурашу ("Слуга народа")

"Правительственный законопроект не о мобилизации и не о поддержке военнослужащих, а законопроект о поддержке и развитии рабовладельческой философии в Украине. Один из нардепов предыдущих созывов генерал Виктор Король назвал это законопроектом о крепостном праве. Не голосуйте за позорный законопроект, потому что это диверсия против украинского народа".

Дмитрий Разумков, экс-спикер Рады

"У нас знаете, как народ уже говорит, что это война не до последнего украинца за одно государство, а война за власть одного. Уважаемые, я хотел бы вам просто напомнить слова: "Они уже думали, что 2-3 недели - и все будет решено, но сегодня только хуже: им запретили выезжать, брать кредиты, открывать бизнес, управлять автомобилем, т.е. превратили в полноценных рабов". Это сказал Подоляк в апреле 2023 года об электронной мобилизации в России. Ничего не напоминает? Здесь нет демобилизации. Потому что 36 месяцев то, что предложено в этом законе, по решению Ставки – это ни о чем, это ложь. Не голосуйте за это дерьмо".

Алексей Гончаренко, "Евросолидарность"

"В этом законопроекте вранье, он стал еще хуже, чем был прошлый законопроект, потому что ключевой нормой является норма о сроке службы. Сказали, ну ладно, 36 месяцев. А теперь дописали 36 месяцев, но увольнение по отдельному решению Ставки, которое можно ждать годами, как ожидают те несчастные срочники, которых также обманывают в этом законопроекте. Это законопроект лжи. Нельзя голосовать за ложь".

Владимир Арешонков, группа "Доверие"

"Первый вопрос, который мы задаем себе и который задают нам люди: есть ли необходимые финансовые ресурсы для того, чтобы реализовать те нормы, которые заложены в данный законопроект? Если верить мнению руководителя бюджетного комитета, к сожалению, на сегодняшний день у нас абсолютно не предусмотрено достаточно средств для того, чтобы реализовать данный законопроект. Соответственно у нас вопрос: а для чего тогда начинать процесс, который не будет завершен или будет сделан некачественно?"

Юлия Тимошенко, "Батькивщина"

"Этот закон общество делит на тех, кто, знаете ли, в белых галстуках, в белых рубашках, вводят броню или отсрочку для всех силовиков, для всех чиновников, для всех депутатов, ну, для всех, извините, блатных. А других людей совершенно жестоко, с понижением возраста мобилизации, с серьезным ударом по людям, нуждающимся в опеке, попечительстве, в том числе по детям, у которых будут забирать родителей, даже если одна мама и папа, если второй не отказался. Так вот этот закон общество делит пополам. А каждый депутат призывного возраста, который сидит в этом парламенте и нажмет на кнопку за этот несправедливый закон, просто обязан после голосования пойти на фронт и показать пример. Если вы сейчас голосуете за репрессивный принудительный закон для других, сначала попробуйте на себе".

Юрий Павленко, группа "Платформа за жизнь и мир"

"Нормы данного законопроекта должны быть в первую очередь объединяющими, объединяющими общество, понятными и справедливыми для людей - как происходит мобилизация, как происходит демобилизация. В первую очередь мы должны этим законом дать ответ солдату и офицеру, который в эту минуту находится на передовой. Давайте поможем им пойти на ротацию, на восстановление, честно и своевременно демобилизоваться. Вместе с тем нельзя призывать людей и приглашать выполнять конституционную обязанность вопреки Конституции, с нарушением Конституции. Я не знаю, в правительстве закончились люди, умеющие читать Конституцию?"

Ранее мы приводили мнение экспертов Верховной Рады, которые считают, что законопроект о мобилизации не соответствует правовому демократическому государству.

Между тем если его примут, он может вступить в силу уже через два месяца.