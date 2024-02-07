Оборонный комитет рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации
Парламентский комитет по обороне рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. И, соответственно, отклонить все альтернативные.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
За - 12, воздержались - 5
Решение вынесено без дополнительных предложений комитета.
Уже сегодня после 13:00 ожидается голосование за законопроект в первом чтении в зале.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил, что в законопроекте есть антиконституционные нормы, призвал депутатов проголосовать за него в первом чтении, чтобы отредактировать ко второму.
Напомним, согласно выводам Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, законопроект о мобилизации не соответствует правовому демократическому государству.
Подробнее о текущей редакции документа мы писали в отдельном материале.
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