Парламентский комитет по обороне рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. И, соответственно, отклонить все альтернативные.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

За - 12, воздержались - 5

Решение вынесено без дополнительных предложений комитета.

Уже сегодня после 13:00 ожидается голосование за законопроект в первом чтении в зале.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил, что в законопроекте есть антиконституционные нормы, призвал депутатов проголосовать за него в первом чтении, чтобы отредактировать ко второму.

Напомним, согласно выводам Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, законопроект о мобилизации не соответствует правовому демократическому государству.

Подробнее о текущей редакции документа мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.