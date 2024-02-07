В среду, 7 февраля, в Украине идет 714-й день войны с Россией.

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7 февраля

12.27 Погибший в Николаеве - сотрудник «Нафтогаза», сообщает компания.

Ракета упала рядом с домом электромонтера Леонида Глове, он умер в реанимации.

Ударом повреждены два газопровода. Ликвидация аварии продолжается. На фото виден пожар.

12.24 В Киеве восстановили электроснабжения после утренней атаки, которая оставила без света почти 30 тыс. семей в Днепровском районе.

Об этом сообщает ДТЭК.

Дома подключили по резервным схемам питания, ремонтные работы продолжаются.

11.47 Фото последствий прилетов в Николаеве, где один человек погиб и двое ранены, публикует прокуратура.

Город атаковали не менее трех "Шахидов" и крылатая ракета.

Есть попадание в частный жилой сектор. Повреждены около 20 жилых домов, загорелся подземный газопровод.

11.43 В Киеве уже четверо погибших и 32 пострадавших в доме в Голосеевской районе, куда прилетели обломки, сообщает Кличко.

11.25 Спасатели сообщают о трех погибших и 19 пострадавших в Голосеевском районе Киева.

11.10 В Голосеевском районе Киева из-под завалов достали двух собак. Одной удалось выжить.

11.05 Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Голосеевском районе.

Известно уже о трех погибших.

10.55 В Киеве уже трое погибших и 16 раненых после прилетов, сообщает КГВА.

10.45 По Юнаковской общине Сумской области ночью ударили три авиабомбы с территории РФ, сообщает прокуратура.

Повреждены 6 частных домов, пострадала женщина.

10.35 Комментарий пресс-секретаря ГСЧС Киева по прилету в многоэтажку.

По его словам, под завалами дома в Голосеевском районе еще могут находится люди, но пока спасатели до них не добрались.

«Пожар распространился на четыре этажа с 10 по 14. Ликвидация пожара еще продолжается. Из дома было эвакуировано 52 человека, 8 человек спасены, 13 обратились за медицинской помощью. Сейчас трудно прогнозировать сколько еще будет длиться ликвидация пожара», - заявили в ГСЧС.

10.27 Сегодня утром под ударом РФ были шесть регионов, сообщает Зеленский.

Президент пишет о последствиях прилетов в четырех из них:

- Николаев: десятки жилых домов разрушены, погиб один человек.

- Киев: пострадали более десяти человек, двое погибли. Под завалами могут быть люди.

- Харьковская область: двое пострадавших.

- Львовская область: спасатели работают на месте.

10.20 В Дрогобыче уже потушили пожар на промышленном объекте, сообщает ОВА.

Повреждены 500 м. кв. крыши и мусоровоз.

10.17 Кадры многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева со стороны прилета.

Разрушено несколько балконных перекрытий. Повреждено минимум семь этажей.

В МВД допустили, что под завалами есть погибшие.

10.07 ВСУ сбили 29 ракет из 44 и 15 дронов из 20, сообщают Воздушные силы.

Не удалось сбить:

- 3 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;

- 4 крылатые ракеты Х-22;

- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";

- 5 зенитных управляемых ракет С-300.

09.45 В Киеве уже 11 пострадавших после прилетов, сообщает КГВА.

09.42 В Киеве под завалами в 18-этажном доме вероятно, есть погибшие.

Об этом сообщает МВД.

Сейчас там тушат пожар.

09.40 В Киевской области обломки ракет упали в 8 населенных пунктах, сообщает ОВА.

Повреждены 14 частных и 2 многоквартирных дома, хозпостройки, легковые авто.

В одном учебном заведении частично выбиты окна и посечены двери.

Двое пострадавших.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

09.37 Из-за сильного ветра пожар в доме в Голосеевском районе усиливается.

09.35 Полиция показала фото пожара в Голосеевском районе Киева после прилета.

09.32 Еще кадры последствий удара по Николаеву.

09.30 В Дрогобыче после ракетного удара горит промышленный объект, сообщил губернатор Львовской области Козицкий.

Площадь пожара 300 квадратных метров.

Отметим, что в городе расположен крупный НПЗ. Но по нему ли был прилет, не уточняется.

09.28 В Киеве без света остались 19,4 тысячи абонентов в Днепровском и Деснянском районах, сообщает Минэнерго.

Без света остались и учреждения здравоохранения.

В результате обстрелов отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции.

Запитать потребителей планируют в течение трех часов.

09.27 Глава дипломатии Евросоюза Боррель начал утро в Киеве с похода в убежище.

"Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию", - написал дипломат в Х и опубликовал фото.

09.25 Видео с места прилета в Голосеевском районе Киева от читателей «Страны», где горит многоэтажка.

09.23 В Киеве уже девять пострадавших после ракетной атаки. Шесть из них - в Голосеевском районе. Там госпитализирована в том числе беременная женщина.

09.21 Фото с места прилета в Голосеевском районе Киева от читателей «Страны».

Многоквартирный дом еще горит. На месте работает несколько десятков спасателей и единиц техники.

09.20 Утром ПВО Киева отразила около двух десятков ракет. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

Как сообщила военная администрация, россияне применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям.

09.19 ДТЭК обещает вернуть свет в киевские дома через 3-4 часа.

Напомним, электричество на Левом берегу пропало после того, как обломки ракет упали на высоковольтные линии.

08.55 В Киеве после утренних обстрелов шесть пострадавших, сообщил Кличко.

Трое - в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. И троих доставили в больницу из Голосеевского района.

08.53 Помимо Харькова этой ночью, за минувшие сутки были прилеты авиабомб по Харьковской области.

Пострадали школы, ангары, склады, автомобили, цеха в Чугуевском районе, Волчанске и других местах.

08.51 Последствия прилета по частному сектору в Николаеве.

Власти региона сообщали о поражении объекта инфраструктуры.

08.49 Начались отбои тревог по Украине.

08.45 Уже трое пострадавших в Голосеевском районе Киева, где горит дом после ракетной атаки.

По словам Кличко, их госпитализировали.

08.43 Последствия прилета "Шахедов" по Николаеву, где погиб человек.

08.40 Еще кадры пожара в доме после ракетного удара в Киеве.

Кличко сообщил об одной пострадавшей в Голосеевском районе.

08.37 В Киеве после прилетов горит еще один дом.

08.32 Масштабный пожар в Киеве - судя по всему на левом берегу - после прилёта.

08.31 В результате обстрела повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу Киева, заявил Кличко.

08.21 В Голосеевском районе Киева после прилета горит многоквартирный дом, сообщает мэрия.

08.18 Кадры воронки в Киеве после прилета.

08.17 В Голосеевском районе Киева пожар после обстрела, сообщил Кличко.

08.15 В Николаеве мужчина, пострадавший от обстрела, умер в реанимации, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

08.07 Кличко подтвердил отключения света в Киеве.

По его словам, в результате ракетной атаки обломками повреждены две высоковольтные линии.

"Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - заявил мэр.

08.05 В Киеве снова взрывы.

08.01 Военная администрация Киева заявляет о падении обломков а Днепровском районе.

Там временем новые ракеты заходят на столицу по руслу Днепра с юга.

07.57 Группа ракет сменила курс и движется на Киев, сообщают Воздушные силы.

07.53 В Киеве после взрыва "скорую" вызвали в Днепровский район, сообщил Кличко.

Также городские паблики пишут, что на Троещине виден дым.

07.51 Что на данный момент известно о прилетах по Украине этой ночью и утром.

В Киеве паблики пишут о частичном отсутствии света и воды. Мэр Кличко сообщал о взрыве в городе.

Были попадания в Слободском районе Харькова - есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Прилет "Шахеда" был в Николаеве. Пожар на объекте инфраструктуры. Также повреждены жилые дома, газовые и водопроводные сети. Есть раненые. Один человек госпитализирован.

В Новомосковском районе Днепропетровской области обломки "Шахеда" нанесли урон коммунальному предприятию.

07.43 В Киеве снова сработала ПВО, сообщила городская военная администрация.

07.38 Польша подняла самолёты во время ракетной атаки РФ по Украине, заявляет польское командование.

07.37 По Украине идёт атака крылатых ракет.

Сейчас они на западе Украины. Взрывы раздались в львовском городе Дрогобыч.

Взрывы также раздавались в Киеве.

Также параллельно запускались "Шахиды".