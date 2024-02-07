Анализируем итоги 714-го дня войны в Украине.

Ракетное утро

Сегодня Россия нанесла новый массированный ракетный удар.

ВСУ заявляют, что сбили 29 ракет из 44 и 15 дронов из 20. Большинство сбитых ракет - крылатые Х-101/Х-555/Х-55. Не удалось сбить ракеты Х-22, "Искандер-М" и С-300.

Основной удар был по Киеву - над столицей и областью перехватили около 20 ракет.

О прямых попаданиях не сообщалось. При этом, вероятно, обломки повредили многоквартирный дом и СТО в Голосеевском районе, а также высоковольтные линии в Днепровском. Левый берег столицы был на несколько часов частично обесточен.

Под завалами дома в Киеве погибли четыре человека, еще 40 пострадали.

Еще один ракетный удар был по Львовской области - по Дрогобычу, где горело промышленное предприятие (в соцсетях пишут, что это местный НПЗ, но официальных подтверждений нет).

Также был удар по Харькову, там прилетело по "нежилым объектам". Больше информации власти не публиковали. В полиции сообщили, что из пяти ракет две северокорейского производства (вероятно, баллистические ракеты HVASON 11GA).

Зеленский заявил, что сегодня утром под ударом РФ были шесть регионов. Но озвучил только те, что упоминались выше.

Минобороны РФ заявляет, что утром била "высокоточным оружием и дронами по предприятиям украинской оборонки". Заявлено, что "цель удара достигнута, все объекты поражены". Украина о прилетах по военным заводам не сообщала.

Что же до "Шахедов" - то известно о прилете по Николаеву, где был поврежден объект инфраструктуры (один погибший), а также по коммунальному предприятию в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Россия же ближе к вечеру заявила, что Украина нанесла ракетный удар по Белгородской области.

Минобороны РФ заявляет, что там были сбиты семь снарядов РСЗО и два дрона. Паблики же писали о прилете по одному из предприятий. Губернатор подтвердил повреждение на территории завода, а также сообщил о двух раненых.

Еще позже взрыв был в Миргороде Полтавской области, куда летела ракета.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает продвигаться на севере Авдеевки, сообщает украинский военный ресурс Deep State.

Вчера россияне прошли железнодорожный мост, а сегодня уже пытаются через частный сектор пробиться в сторону автобазы и знака у въезда в Авдеевку.

Ежедневно происходит насыщение застройки личным составом войск РФ. По состоянию на сейчас РФ захватила около 18% территории города и продолжает давить.

То есть, судя по всему, россияне решил взять Авдеевку в "малый котел", после того как не удалось проломить оборону ВСУ на флангах к северо-западу (Степовое, Бердичи) и к западу от Авдеевке.

Теперь они наносят основной удар южнее коксохизавода (между ним и карьером), где, судя по сообщениям как российских, так и украинских пабликов, смогли прорвать оборону и существенно продвинуться, подойдя вплотную к дороге, по которой идет снабжение гарнизона. А с юга пытаются пробиться от района "Царской охоты" к ключевому для обороны Авдеевки микрорайону с многоэтажками "Химик" (он же 9-й квартал). Если этот план сработает, то украинские войска в южной части Авдеевки окажется под угрозой полного окружения и будут вынуждены отойти на север - в район коксохимзавода, который в таком случае станет новым центром обороны в городе.

Институт изучения войны сообщает, что российские войска недавно продвинулись к восточной окраине Новомихайловки около Марьинки.

О продвижении там пишет и Deep State.

ВСУ вчера подтвердили, что Россия сосредоточила на Купянском направлении 40 тысяч военных. Об этом сообщил глава пресс-службы группировки "Хортица" Илья Евлаш.

Ранее Forbes сообщил, что РФ сосредоточила на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч с целью вновь захватить Купянск и левый берег реки Оскол.

Евлаш частично подтвердил эту информацию, но заявил, что продвижения россиян на этом направлении нет.

"Если мы говорим о личном составе, то это не значит, что все эти 40 тысяч одновременно участвуют на передней линии столкновения. Это не так, это общее количество, которое включает в себя и подразделения обеспечения, связных, медиков и многие другие. Конечно, это количество нельзя недооценивать, однако мы справляемся с ним уже достаточно долгое время и продвижение на этом направлении не отмечено", – сказал глава пресс-службы.

Законопроект о мобилизации

Сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Напоминаем основные нормы документа:

1. Ключевой момент - вводятся электронные повестки.

Повестка будет считаться врученной после появления в электронном кабинете, который все военнообязанные должны создать в течение 60 дней с момента вступления в силу закона. То есть фактически отменяется правило, по которому повестка считается врученной, только если военнообязанный ее получил лично.

На явку в ТЦК отводится 15 дней с момента появления повестки в электронном кабинете, после чего призывнику предпишут "меры воздействия" (через тот же электронный кабинет).

2. Все санкции, заложенные за неявку по повестке в предыдущем законопроекте, остаются. С той разницей, что вводить их может не директивно военком, а суд по обращению ТЦК (правда, по упрощенной процедуре).

Напомним, что речь идёт о блокировке всех счетов уклониста, запрете использовать автомобиль и выезжать за границу.

Также законопроект затрудняет получение консульских услуг за границей. Они предоставляются только по предъявлению военного билета. Эта норма также вызвала споры в Украине.

Отметим, что параллельно в Раду внесен законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение правил воинского учета в десять раз и вводит уголовную ответственность за отказ от прохождения медосмотра. Но он еще не рассматривался.

Кроме того, в УК сохраняется собственно статья за уклонение от службы, которое наступает в случае отказа идти в армию после признания годным к службе и вручения повестки.

3. Отсрочку от мобилизации теряют те, кто получают второе высшее образование. Также её снимают с аспирантов, которые учатся по контракту.

Также подлежат мобилизации ранее судимые за нетяжкие преступления.

4. При выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учёта.

5. Руководителей больниц обяжут сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.

6. Мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет.

7. Демобилизация военнослужащих запланирована через 36 месяцев службы. Однако она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего. То есть реальные сроки демобилизации могут быть и другими.

Другие подробности этого законопроекта мы анализировали здесь.

Нужно сказать, что после принятия Радой этого законопроекта в первом чтении до его вступления в силу может пройти порядка двух месяцев.

Документу предстоят следующие этапы:

1. Рассмотрение правок.

Если депутаты проголосуют за сокращение времени на поправки, то на них отведут семь дней. Если не проголосуют - то две недели.

2. Далее комитет должен будет правки рассмотреть. Учитывая, что их явно будет немало, то раньше конца февраля ко второму чтению дело не подойдет.

3. Второе чтение может также затянуться на несколько дней, пока законопроект пройдет через все правки.

4. При успешном голосовании во втором чтении нардепы, не согласные с законопроектом, могут внести блокирующее постановление. И нужно будет еще одно голосование, чтобы его преодолеть и спикер мог подписать документ.

5. Затем последует подпись Зеленского и опубликование документа. С учетом описанного выше графика, это произойдет в первой половине марта.

6. Но и после этого последует месяц, прежде чем закон вступит в силу (такая норма прописана в заключительных положениях законопроекта).

То есть при наиболее реалистичном раскладе закон заработает в апреле.

Касаемо правок, которые могут появиться ко второму чтению, уже звучит немало претензий к законопроекту. Вчера их высказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

1. Электронный кабинет военнообязанного противоречит Конституции. Обязанность регистрировать электронный кабинет не соответствует положениям Конституции, закона "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь.

2. В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако, согласно требованиям статьи 17 Конституции, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции.

3. Нормативный казус состоит в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" из военного учета (которая указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования.

В антикоррупционном комитете Рады также озвучили свои претензии. Среди ключевых норм, которые комитет призывает изменить ко второму чтению, нардеп Анастасия Радина называет:

1. Демобилизация: нужно определить четкий срок и условия, при которых военные фактически демобилизуются. Сейчас законопроект предусматривает, что по истечении 36 месяцев службы во время войны военный получает право написать рапорт о демобилизации - срок же удовлетворения этого рапорта отсутствует. "Это может породить избирательный подход и в целом не честно".

2. Отсрочка от призыва по уходу за лицом с инвалидностью: нужно четко зафиксировать принцип "один человек с инвалидностью I или II группы - отсрочка для одного смотрителя". "Контролировать это можно и нужно программными средствами реестра военнообязанных, но не "кошмаром" лиц с инвалидностью требованием дополнительных справок о постоянном уходе (в не ясно каком именно порядке) и тому подобное".

3. Ответственность за нерегистрацию электронного кабинета военнообязанного, неявку в ТЦК по повестке и т.д.: "должны сделать справедливый механизм выявления нарушителей, чтобы отойти от выборочного применения санкций к одним лицам и "не замечания" других".

Претензии к "электронному кабинету" высказали и предприниматели. Украинский Совет Бизнеса, в состав которого входит 113 бизнес-ассоциаций, назвал "контрпродуктивной и вредной" норму об электронных повестках.

Бизнесмены также раскритиковали новый порядок бронирования работников, возможность изъятия транспортных средств и техники, что грозит остановкой бизнеса, ограничение банковских и консульских услуг за нарушение воинского учета, лишение отсрочки аспирантов.

Подобные претензии были вчера и у юристов Рады.

Но пойдет ли власть на изменение этих норм ко второму чтению - неизвестно. Идею тех же "электронных повесток" продвигают все чиновники, включая президента, утверждая, что это позволит прекратить уличную мобилизацию.

Хотя по факту она не прекратится, поскольку теперь ТЦК и полиция начнут проверять прохожих уже на наличие военного билета (носить его в новом законопроекте станет обязательным) или зарегистрированного электронного кабинета.

Военные перспективы

Сегодня в Украине второй день находился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он с утра посидел в бомбоубежище, выступил в Раде, а затем побывал на производстве украинских дронов - и опубликовал оттуда фото, которое потом удалил.

Он заявил, что Украине не нужны поставки дронов из ЕС, поскольку она сама их производит.

"Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества", - сказал Боррель на брифинге.

Также он заявил, что ЕС рассчитывает поставить обещанный к марту миллион снарядов (даже чуть больше - 1 млн 155 тыс.) до конца этого года. Говорит, промышленный комплекс ЕС повысил свои возможности на 40%, поэтому такое обещание будет реальнее, чем первоначальное.

Сегодня в России прокомментировали заявления западных чиновников о необходимости увеличения производства снарядов и других видов вооружений для вероятной войны НАТО с РФ.

Дмитрий Медведев пишет, что готовиться к обычной войне с Россией для Альянса бессмысленно, так как в случае начала войны с НАТО Москва сразу применит ядерное оружие и воевать наземными силами, как в Украине, не будет.

"Каждый день руководители этих стран вещают: нужно готовиться к войне с Россией и продолжать помогать Украине, а потому – нужно выпускать больше танков, снарядов, беспилотников и другого оружия. Но все европейские начальники цинично лгут своим гражданам. Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ.

НАТО – огромный военный блок, население стран Альянса – почти 1 миллиард человек, а их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов.

Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками", - написал Медведев.

Он добавил, что "Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО", а разговоры об этом на Западе назвал "опасной болтовней".

"Западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов. Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией", - заключил Медведев.

Отметим, "Страна" уже писала о том, что, в случае войны с НАТО, Россия, в силу несопоставимости потенциалов, скорее всего, сразу применит ядерное оружие, а потому публикуемые на Западе "планы вторжения" РФ в страны Балтии или в Польшу с использованием обычных вооружений выглядят малореальными.

США и Украина

Вчерашний день показал, что соглашение по границе, которое было увязано с помощью Украине, срывается в Конгрессе. Голосов под него нет не только в Палате представителей (где большинство у республиканцев), но и в Сенате, где бал правят демократы.

Как вчера написала Financial Times, в Сенате документ должны поддержать как минимум 12 из 49 сенаторов-республиканцев, так как ожидается, что некоторые демократы также проголосуют против него, поскольку считают пограничные меры слишком драконовскими.

"Но критика со стороны некоторых законодателей-республиканцев была жестокой - и, похоже, она обрекает законопроект на провал. Даже некоторые сенаторы-республиканцы, близкие к руководству партии, которое одобрило сделку, колеблются или выражают явное несогласие", - говорится в статье.

А сегодня The Hill со ссылкой на источники сообщил, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер планирует вынести на голосование законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тайваня - без южной границы США.

Но произойдет это после того, как Конгресс отклонит, по его мнению, пакетный законопроект.

Отметим, что ещё в прошлом году республиканцы заявили, что не будут голосовать за законопроект о помощи Украине без решения проблемы с незаконной миграцией через границу с Мексикой. И что изменится в этом смысле с попыткой демократов проголосовать по внешней помощи отдельно - не совсем ясно.

При этом главная сенсация американского трека сейчас - не только тупик с военной помощью Украине. Вчера поддерживающий Трампа и критикующий Украину журналист Такер Карлсон подтвердил, что взял двухчасовое интервью у Путина. Оно будет опубликовано завтра ночью в Х (бывшем Твиттере).

Анонс интервью набрал в этой соцсети уже почти 80 миллионов просмотров - особенно после того, как его репостнул Илон Маск. Исходя из этого, можно себе представить, какой будет аудитория самого интервью.

Пожалуй, впервые за многие годы Путин сможет настолько массово обратиться к западной аудитории - причем, как уже пообещал Такер Карлсон, без купюр.

Интервью Путина будет опубликовано в ночь на 9 февраля (в районе часа ночи по киевскому времени). В Вашингтоне в это время будет 18:00 - к слову, это еще один признак того, что цель этой беседы - именно американская аудитория. В США сейчас входит в решающую стадию обсуждение вопроса о помощи Украине и интервью Путина, возможно, призвано определенным образом на этот процесс повлиять.

Кроме того, содержание интервью может подтвердить или поставить под сомнение версию того, что визит Карлсона в Кремль - это нечто большее, чем просто интервью и является попыткой навести мосты между командами Трампа и Путина (такая гипотеза активно обсуждается в соцсетях).