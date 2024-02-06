Выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады по правительственному законопроекту о мобилизации:

1. Новацию о "мерах влияния" (ограничение правом вождения ТС, арест счетов и ценностей) ГНЭУ называет "принуждением лица государством". Юристы Рады пишут, что с этой новацией невозможно согласиться, потому что к данному виду ответственности лиц, уклоняющихся от мобилизации, хотят привлекать вне рамок существующих в законодательстве механизмов. Эти "меры влияния" не подпадают ни под гражданскую, ни под административную, ни под уголовную ответственность. Принятие таких мер даже по решению суда вызывает замечания, так как у государства уже есть механизмы привлечения к ответственности нарушителей закона. Применение этих мер влияния не имеет альтернатив. Не учтено, что такое требование ТЦК может быть незаконным (например, лицо имеет отсрочку или стоит на спецучете). ГНЭУ делает вывод, что "фактически предлагаемые нормы не предполагают никакой защиты гражданина от беспредела органов власти, что не соответствует правовому демократическому государству, даже ... в период военного положения".

Запрет на управление транспортным средством в нынешнем законодательстве является мерой обеспечения уголовного производства. В порядке админпроизводства такие меры не применяются. "Тем более, такое ограничение не может применяться ко всем без исключения гражданам, которые не выполнили требования закона о мобилизации (в редакции проекта) независимо от обстоятельств", - считает ГНЭУ. А также критикует то, что вождение ТС может быть основным источником дохода для гражданина, а эта норма лишит его средств к существованию.

Арест средств и ценностей граждан используется как следствие неисполнения должником имущественных обязательств, а не в качестве меры влияния для исполнения требований представителей органов власти. Не допустим арест средств, которые размещены в НБУ и иностранных банках, отмечает ГНЭУ. И делает вывод - эта норма может лишить граждан Украины права на соцзащиту.

Также ГНЭУ отметило, что в проекте есть норма о том, что "меру влияния" можно оспорить в течение 15 дней, что все равно означает, что решение суда вступает в силу немедленно. Кроме того, как уже отмечала "Страна" судебное решение выглядит простой формальностью, так как "суд без исследования всех обстоятельств обязан узаконить изложенную в заявлении ТЦК позицию, независимо от ее обоснованности, что является недопустимым", - отмечает ГНЭУ.

2. Требование регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста - неполное. Непонятно, какая система будет предоставлять такие услуги.

3. Недостаточно четко сформулировано время явки в ТЦК. Непонятно, от какой даты отсчитывать 60 дней для явки в ТЦК.

4. Не сказано, каким образом местные органы власти должны обеспечивать прибытие призывников в ТЦК. ГНЭУ также отмечает, что согласно закону о защите персональных данных, Конституции и международным нормам, лицо может не раскрывать свои персональные данные по требованию органов власти.

5. Под вопросом остается то, каким образом будет проверяться пребывание женщин на военном учете, поскольку только некоторые из них имеют военную обязанность.

6. Законопроект двусмысленно трактует право ТЦК устанавливать обязанность для гражданина, кроме как явиться или уточнить учетные данные.

7. ГНЭУ критикует новую норму о том, что отсрочку получат лица только первой степени родства с лицом, требующим ухода, поскольку на практике на содержании военнообязанного могут быть другие члены семьи, которые не обязательно родственники первого порядка. И в случае призыва кормильца лица, требующие ухода, останутся без помощи.

8. ГНЭУ критикует изъятие из закона нормы о том, что военнообязанный может осуществлять досмотр за родителями жены (мужа), дедушки, бабушки, неполнородных братьев и сестер.

9. Отсутствуют критерии брони для силовиков, что "обусловит непрогнозируемость изменений и правовых отношений в этой сфере".

10. Аспиранты-контрактники должны сохранить право на отсрочку, считает ГНЭУ, так как закон предусматривает равные права на учебу и для бюджетников и для контрактников.

11. Отсутствует правовое регулирование связи с военнообязанными, пребывающими за границей. Непонятно, какой орган за границей будет принимать "требования" ТЦК.

12. ГНЭУ критикует новацию о том, чтобы полиция доставляла военнообязанных в ТЦК, поскольку нет факта осуществления гражданином нарушения, а без решения суда о вине человека никто не может считаться виновным в нарушении.