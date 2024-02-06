Электронный кабинет военнообязанного, который в обязательном порядке должны будут создавать граждане Украины противоречит Конституции.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, полный перечень его замечаний к новому законопроекту о мобилизации занял девять страниц.

Основное из упомянутого омбудсменом:

В законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, и за невыполнение этого последние несут определённую законом юридическую ответственность. Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции, закона "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь.

В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции.

Нормативный казус состоит в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учёте или исключённых из него в установленном порядке. Вопрос здесь в отметках: формулировка "снять" и "исключить" из военного учёта (которая указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования.

Ранее Дмитрий Лубинец высказался против расширения полномочий ТЦК.

Напомним, уполномоченный по правам человека признал первоночальный законопроект о мобилизации противоречещим Конституции.