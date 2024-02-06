В эфире украинского телемарафона агитируют за мобилизацию на историческом примере 100-летней давности.

В сюжете приводится мнение историков, согласно которому провал тогдашней мобилизации стал причиной поражения Украинской народной республики в войне с большевиками.

Историки рассказывают, что тогда, как и сейчас, больше месяца обсуждали закон о мобилизации, а тысячи взрослых мужчин поступали в вузы ради отсрочки и давали взятки, чтобы не идти в армию. В результате в 1919 году Киев без боя сдали Красной армии.

"Если бы украинские селяне тогда знали, что их ждёт Голодомор и прочее, их поведение (в отношении к мобилизации в армию УНР - Ред.) было бы другим", - считает историк.

Отметим, что украинское крестьянство скептически относилось к УНР и не торопилось ее защищать в первую очередь из-за невнятной позиции Директории по земельному вопросу. В отличие от большевиков с их декретом о земле, она так и не утвердила однозначно безвозмездную передачу крестьянам всех помещичьих земель.

Впрочем, большевиков крестьяне тоже не очень любили из-за продразверстки - принудительного изъятия продовольствия. Наибольшей популярностью на селе пользовались различные батьки-атаманы, самым известным из которых был Нестор Махно. При этом он часто выступал союзником большевиков.

В итоге основная борьба за контроль над Украиной развернулась между большевиками и белой армией Антона Деникина и Петра Врангеля, а позже и польской армией. Победу одержали большевики. Сначала они разбили Деникина, потом оттеснили занявших Киев поляков на запад, затем разбили Врангеля. А после, избавившись от основных противников, зачистили и всех атаманов.

Напомним, вчера депутат от фракции "Слуга народа" предложил уклонистам выход: переплыть Тису и принять другое гражданство. При этом сами депутаты Верховной Рады освобождены от мобилизации.

На фоне проблем с мобилизацией Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о "политическом напряжении" в Украине и упрекнул власти за провал пополнения ВСУ новыми силами.