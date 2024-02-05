Депутут Верховной Рады фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев предлагает мужчинам, которые не хотят воевать, "переплыть Тису" и принять другое гражданство.

Об этом Кривошеев заявил в интервью "Украинской правде".

"Если вы в Украине не готовы присоединиться к этой войне тем или иным другим способом, то нужно искать себе другую страну. Если вы не готовы взять на себя эту ответственность, то есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство", - заявил Кривошеев.

Напомним, Госпогранслужба регулярно публикует сообщения о поимке мужчин, пытающихся пересечь границу предложенным нардепом способом. Следует также отметить, что депутаты Верховной рады освобождены от мобилизации по законодательству.

Ранее "Слуги народа" предложили ужесточить наказание за незаконное пересечение границы бегущими от мобилизации.

Авторы соответствующего законопроекта - "слуги народа" Сергей Кузьминых, Александр Горенюк и Анатолий Остапенко - предлагают внести данное нарушение в Уголовный кодекс.

Мы также сообщали, что главком Залужный заявил о "политическом напряжении" в Украине и упрекнул власти за провал мобилизации.