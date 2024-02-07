После принятия Верховной Радой законопроекта о мобилизации в первом чтении до его вступления в силу может пройти порядка двух месяцев.

Документу предстоят следующие этапы:

1. Рассмотрение правок.

Если депутаты проголосуют за сокращение времени на поправки, то на них отведут семь дней. Если не проголосуют - то две недели.

2. Далее комитет должен будет правки рассмотреть. Учитывая, что их явно будет немало, то раньше конца февраля ко второму чтению дело не подойдет.

3. Второе чтение может также затянуться на несколько дней, пока законопроект пройдет через все правки.

4. При успешном голосовании во втором чтении нардепы, не согласные с законопроектом, могут внести блокирующее постановление. И нужно будет еще одно голосование, чтобы его преодолеть, и спикер мог подписать документ.

5. Затем последует подпись президент Украины Владимира Зеленского и опубликование документа. С учетом описанного выше графика, это произойдет в первой половине марта.

6. Но и после этого последует месяц, прежде чем закон вступит в силу (такая норма прописана в заключительных положениях законопроекта).

То есть при наиболее реалистичном раскладе закон заработает в апреле.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении мобилизации. За - 243 голоса.

Ранее мы писали, что эксперты Верховной Рады считают, что законопроект о мобилизации не соответствует правовому демократическому государству.