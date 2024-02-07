Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении мобилизации.

За - 243 голоса.

Накануне он был одобрен к первому чтению комитетом по нацбезопасности и обороне.

Депутатам документ презентовал министр обороны Рустем Умеров.

Рустем Умеров в Раде

Напоминаем основные нормы законопроекта:

1. Ключевой момент - вводятся электронные повестки.

Повестка будет считаться врученной после появления в электронном кабинете, который все военнобязанные должны создать в течение 60 дней с момента вступления в силу закона.

Эту норму уже раскритиковали как отдельные народные депутаты, так и омбудсмен. Детальнее об этом мы писали здесь.

2. Все санкции, заложенные за неявку по повестке в предыдущем законопроекте, остаются. С той разницей, что вводить их может не директивно военком, а суд по обращению ТЦК.

Напомним, что речь идёт о блокировке всех счетов уклониста, запрете использовать автомобиль и выезжать за границу.

Также законопроект затрудняет получение консульских услуг за границей. Они предоставляются только по предъявлению военного билета. Эта норма также вызвала споры в Украине.

3. Отсрочку от мобилизации теряют те, кто получают второе высшее образование. Также её снимают с аспирантов, которые учатся по контракту.

Также подлежат мобилизации ранее судимые за нетяжкие преступления.

4. При выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учёта.

5. Руководителей больниц обяжут сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.

6. Мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет.

7. Демобилизация военнослужащих запланирована через 36 месяцев службы. Однако она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего. То есть реальные сроки демобилизации могут быть и другими.

Коррупционные риски

В антикоррупционном комитете Рады сегодня озвучили свои претензии к законопроекту, из-за которых в понедельник признали его "несущим коррупционные риски".

Среди ключевых норм, которые комитет призывает изменить ко второму чтению, нардеп Анастасия Радина называет:

1. Демобилизация: нужно определить четкий срок и условия, при которых военные фактически демобилизуются. Сейчас законопроект предусматривает, что по истечении 36 месяцев службы во время войны военный получает право написать рапорт о демобилизации - срок же удовлетворения этого рапорта отсутствует. "Это может породить избирательный подход и в целом не честно".

2. Отсрочка от призыва по уходу за лицом с инвалидностью: нужно четко зафиксировать принцип "один человек с инвалидностью I или II группы - отсрочка для одного смотрителя". "Контролировать это можно и нужно программными средствами реестра военнообязанных, но не "кошмаром" лиц с инвалидностью требованием дополнительных справок о постоянном уходе (в не ясно каком именно порядке) и тому подобное".

3. Ответственность за нерегистрацию электронного кабинета военнообязанного, неявку в ТЦК по повестке и т.д.: "должны сделать справедливый механизм выявления нарушителей, чтобы отойти от выборочного применения санкций к одним лицам и "не замечания" других".

Сроки окончательного принятия

После принятия законопроекта в первом чтении и до его вступления в силу может пройти порядка двух месяцев.

Документу предстоят следующие этапы:

1. Рассмотрение правок.

Если депутаты проголосуют за сокращение времени на поправки, то на них отведут семь дней. Если не проголосуют - то две недели.

2. Далее комитет должен будет правки рассмотреть. Учитывая, что их явно будет немало, то раньше конца февраля ко второму чтению дело не подойдет.

3. Второе чтение может также затянуться на несколько дней, пока законопроект пройдет через все правки.

4. При успешном голосовании во втором чтении нардепы, несогласные с законопроектом, могут внести блокирующее постановление. И нужно будет еще одно голосование, чтобы его преодолеть и спикер мог подписать документ.

5. Затем последует подпись Зеленского и опубликование документа. С учетом описанного выше графика, это произойдет в первой половине марта.

6. Но и после это последует месяц, прежде чем закон вступит в силу (такая норма прописана в заключительных положениях законопроекта).

То есть при наиболее реалистичном раскладе закон заработает в апреле.

Напомним, что эксперты Верховной Рады считают, что законопроект о мобилизации не соответствует правовому демократическому государству.