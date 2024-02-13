Первый замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что большинство осужденных уклонистов получают условный срок и все равно подлежат мобилизации.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Если анализировать те приговоры, которые уже есть, то в подавляющем большинстве уклоняющиеся от мобилизации мужчины получают условные сроки наказания. Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, находящихся на содержании этих людей, детей, их аргументы по поводу непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен", - говорит Цуцкиридзе.

По его словам, зачастую суды прописывают приговор таким образом, чтобы мужчина мог быть мобилизован сразу, не дожидаясь окончания срока наказания.

Цуцкиридзе отметил, что суды по таким делам проходят довольно долго. В 2022 году вынесено 250 приговоров по уклонистам, в 2023 – около 300.

"Все же, чтобы люди чувствовали, что предотвращения наказания нет по этому преступлению, судам нужно еще поработать", - заявил полицейский.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что арестов счетов уклонистов в законе о мобилизации точно не будет, но будет другое принуждение.

Мы подробно рассказывали, как в Украине хотят ужесточить мобилизацию и публиковали ключевые нормы законопроекта.