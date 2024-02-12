В Виннице 11 февраля прошел женский марш с требованиями демобилизации действующих военных.

Видео акции перепащивают в соцсетях.

Подобные мероприятия не раз проходили и в других городах. Но протест в Виннице привлек внимание пользователей тем, что его немногочисленные участницы (судя по видео, не более 30 человек) добавили ещё одно требование - мобилизации уклонистов.

Женщины прошли по городу в сопровождении полицейской.

Комментарии к видео в соцсетях преимущественно негативные.

"Почему бы не кричать "мира, конец войне!"?"; "Девочки, сколько сегодня стоит один такой рабочий день?"; "Хотя бы один митинг был за мир"; "Уклонисты требуют мобилизации уклонистов. Я в ступоре"; "Вот и 200 грн заработали"; "Это что, жены тцкшников?"; "Уклонисты - это те, кто давали присягу народу Украины", - пишут люди.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве семьи военных вышли на митинг с требованием демобилизовать их родных.

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