В Одесской области сотрудник Национальной полиции на служебном автомобиле хотел провезти через пограничников уклонистов.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось в субботу около 15:00. Сержант полиции Сергей П. на служебном автомобиле Хюндай Елантра включил спецсигналы и пытался проехать через блокпост в пограничную полосу с двумя уклонистами Александром Ц. и Виталием А., которые в дальнейшем должны были добраться в Молдову. От блокпоста к молдавской границе - шесть километров", - рассказывает источник.

Все трое мужчин были задержаны.

"В отношении уклонистов составлены административные протоколы. А в отношении сотрудника полиции открыто уголовное дел. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы",- говорит источник "Страны".

Ранее в Одесской области судья помогал мужчинам уехать за границу. Через него прошли более 1000 уклонистов. Тариф на услугу оформления выезда был 3,5 тысячи долларов. За эти деньги суд фиктивно определял место жительства несовершеннолетних за мужчинами, что давало им право выехать за границу.

Недавно два сопровождавших иностранных журналистов украинца сбежали в Молдову.

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