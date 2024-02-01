Двое граждан Украины, помогавшие иностранным журналистам, сбежали в Молдову.

Об этом на брифинге в Одессе сообщила представитель пресс-службы Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает корреспондент "Страны".

По ее словам, двое украинских граждан – водитель и координатор одного из иностранных СМИ – возили группу иностранцев на молдавский КПП "Паланка", что на украинско-молдавской границе в Одесской области.

Доставив иностранных гостей обратно в Одессу, оба украинца вернулись на КПП в Паланке под предлогом забытой камеры, после чего сбежали в Молдову, бросив машину на пропускном пункте.

Других подробностей инцидента Гуменюк не привела.

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