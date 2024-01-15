Если человек не исполнил гражданский долг защиты страны, то он должен быть лишен гражданских прав.

Такое мнение высказал заместитель главы Верховной Рады в 2012-2014 годах и глава секретариата ВО "Свобода" Руслан Кошулинский в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, люди, которые не пошли защищать страну, должны быть лишены права голосовать, быть избранными или назначенными на какие-либо должности.

Напомним, ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что у уклонистов "нет права жить полноценной жизнью и кайфовать".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорил, что к украинцам призывного возраста, которые незаконно уехали за границу, "есть вопросы".

Также британская газета The Times писала, что с начала российского вторжения в феврале 2022 года пограничная служба Украины задержала более 17 тысяч военнообязанных при попытке нелегального выезда за границу.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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