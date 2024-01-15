Глава секретариата "Свободы" Кошулинский считает, что уклонистов надо лишить гражданских прав
Если человек не исполнил гражданский долг защиты страны, то он должен быть лишен гражданских прав.
Такое мнение высказал заместитель главы Верховной Рады в 2012-2014 годах и глава секретариата ВО "Свобода" Руслан Кошулинский в эфире телеканала "Киев 24".
По его словам, люди, которые не пошли защищать страну, должны быть лишены права голосовать, быть избранными или назначенными на какие-либо должности.
Напомним, ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что у уклонистов "нет права жить полноценной жизнью и кайфовать".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский говорил, что к украинцам призывного возраста, которые незаконно уехали за границу, "есть вопросы".
Также британская газета The Times писала, что с начала российского вторжения в феврале 2022 года пограничная служба Украины задержала более 17 тысяч военнообязанных при попытке нелегального выезда за границу.
Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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